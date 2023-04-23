توقيف المتسبب في حرائق غابات سيدي مروان بتنس

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس بحر هذا الأسبوع. من توقيف شخص يبلغ من العمر أربعين (40) سنة المتسبب الرئيسي في إضرام عدة حرائق خلال شهر رمضان المبارك بمنطقة سيدي مروان بلدية تنس.

وتمت عملية التوقيف بموجب التحقيق المفتوح من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس، حول نشوب حريقين خلال الشهر الفضيل. بغابة سيدي مروان، وبعد تكثيف التحريات. وتفعيل عنصر الاستعلامات تم التوصل وتحديد هوية الفاعل وتوقيفه مع حجز الوسائل المستعملة في الجريمة.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوف اماموكيل الجمهورية المختص إقليميا. الذي أحال الملف امام السيد قاضي التحقيق، هذا الأخير أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.