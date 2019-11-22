توقيف المتهم الرئيسي في جريمة قتل بماوسة في معسكر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي ببلدية ماوسة بمعسكر، من حل لغز جريمة القتل العمدي التي راح ضحيتها شاب في الثلاثينات من العمر ، مع توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 22 سنة.

تعود وقائع القضية إلى الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المنصرم، عندما تقدم المشتبه فيه أمام مصالح الأمن الحضري الخارجي ببلدية ماوسة للإبلاغ عن وجود شخص ساقط على الأرض بأحد شوارع مدينة ماوسة مصاب بجروح.

ليتم التنقل إلى عين المكان حيث تم التنسيق مع مصالح الحماية المدنية التي قامت بنقل الضحية إلى المصالح الاستشفائية، أين أبقي تحت العناية الطبية إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة أسبوعا بعد ذلك.

ليستمر التحقيق في القضية لكشف ملابساتها، حيث تبين أن الأمر يتعلق بجريمة قتل عمدية مع توقيف المشتبه فيه.

كما أسفر التحقيق عن توقيف مشتبه فيه آخر يبلغ من العمر 23 سنة بعد تورطه في جريمة عدم التبليغ عن جناية لتستكمل إجراءات التحقيق ثم أنجز إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما.

وقُدما أمام العدالة التي أمرت بوضع مرتكب جريمة القتل العمدي رهن الحبس فيما وضع المشتبه فيه الثاني تحت الرقابة القضائية .