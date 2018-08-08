توقيف المتهم الرئيسي في مقتل الشاب العيسي زوبير ببجاية

أوقف الدرك الوطني لولاية بجاية المتهم الرئيسي في مقتل الشاب العيسي زوبير، بأحد شواطئ الولاية بسبب رفضه دفع مستحقات “الباركينغ”.

وحسب المعلومات التي تتوفر عليها “النهار اون لاين”، فإن شهود تعرفوا على 4 متهمين آخرين لا يزالون في حالة فرار، بينما تم توقيف المتهم الرئيسي فجر اليوم الأربعاء.

بينما تم توقيف متهمان من بين الأربعة، بعد ظهيرة اليوم الأربعاء.

الشاب زوبير ينحدر من ولاية الوادي، يبلغ من العمر 36 سنة كان يحضر لحفل زفافه بعد أقل من شهر من الآن.