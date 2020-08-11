توقيف المتورطين في المشاجرة في الطريق العام بالأسلحة البيضاء بالبليدة

تمكنت مصالح أمن دائرة بوعينان الواقعة شرق ولاية البليدة من توقيف 4 اشخاص تشاجروا في طريق العام بالأسلحة البيضاء في شريط تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتحصل النهار على نسخة منه.

عملية توقيف المتهمين وحسب ذات مصدر جاءت على إثر معلومات وصلت إلى عناصر المناوبة القضائية لأمن دائرة بوعينان مفادها استقبال مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية لبوعينان لأربعة أشخاص مصابين بجروح.

وعلى اثر ذلك أنتقل عناصر االشرطة مباشرة إلى عين المكان، حيث تمكنت من توقيف وتحويل أربعة أشخاص إلى المصلح.

كما تم فتح تحقيق في القضية أين تبين أن المعنيين متورطون في شجار في الطريق العام بوسط مدينة بوعينان باستعمال اسلحة بيضاء.

وتم استغلال شريط فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يبين الوقائع، ليتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة أين صدر في حق اربعة منهم أحكام قضائية متفاوتة.