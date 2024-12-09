توقيف المدعو “شاوارما” جلب 2201 طابع مخدرات من كندا !

كشفت تحقيقات أمنية معمقة، عن ترويج نوع من المخدرات الصلبة شديد الخطورة. إذ يعد الأول من نوعه بالجزائر ذو نوعية جديدة حديثة التداول بين أوساط المدمنين. على مستوى التراب الوطني، تم إدخالها عن طريق شاب مغترب بكندا، عبر مطار هواري بومدين. لترويجها في أحياء العاصمة بين المدمنين وحتى بالوسط المدرسي.

حيث تم الإطاحة بالمتهم وفق خطة محكمة بحي بوزريعة مقر سكناه، أين يقوم بترويج هذا النوع من المخدرات التي يقدر ثمنها بين 1800دج إلى 3000دج حسب طبيعة تأثيره.

حيث تمكن المعني من إدخال 2201 على شكل طوابع ورقية “LSD “صغيرة الحجم بألوان ورسوم وأشكال مختلفة، من دون أن يكشف أمره.

وأسفرت التحقيقات في القضية أن المادة المخدرة يتم تناولها من طرف مدمنيها بسرية تامة على شكل طوابع ورقية LSD صغيرة الحجم بألوان ورسوم وأشكال مختلفة. حيث كل طابع يتراوح ثمنه حسب طبيعة تأثيره من 1800 دينار إلى 3000 دينار.

وفي التحقيق، تبين أن هذا النوع من المخدرات يستهلك عن طريق وضع الطابع على لسان المدمن لمدة ثم بلعه بالماء ليدخل مدمنه في هلوسات ونشوة حسب كل طابع وتأثيره ( فرح، حزن ، نشوة ..إلخ).

تفاصيل مثيرة في ملف التحقيق

حيث تتلخص وقائع قضية الحال، أنه بتاريخ بتاريخ جوان2024، على الساعة الـ10صباحاً، على مستوى إقليم حي “لافونطون” ببوزريعة العاصمة. وبناءً على معلومات مؤكدة واردة لفرقة الدرك الوطني. مفادها وجود شخص كان محل مراقبة أمنية يقوم بترويج مخدرات ومهلوسات صلبة نوعية جديدة حديثة التداول بين أوساط المدمنين على مستوى التراب الوطني. يتم تناولها من طرف مدمنيه بسرية تامة على شكل طوابع ورقية LSD صغيرة الحجم بالوان ورسوم وأشكال مختلفة.

و بعد تأكيد المعلومة بدءا من أخذ تصريح أحد الشهود المدعو “ب. ياسر إسلام”. رفقة زوجته المسماة “ب.ض”، أبلغتهم هاته الأخيرة، أنه بتاريخ 2024.06.02 في حدود الساعة السابعة والنصف مساءً. بعد عودتها إلى المنزل وجدت زوجها في حالة من هلوسة. ويتكلم كلام غير مفهوم وهو يردد عبارة غير مفهومة.

مرددا عبارة: “لا أعرف ماذا تناولت مع صديقي سمير المدعو “شوارما”، مضيفة أن الشاهدة بعدها توجهت نحو هذا “م.سمير” المدعو “شوارما”. واستفسرت منه، حيث أخبرها أنه نوع جديد من المخدرات وهو يقوم بتجريبه على زوجها.

ولدى بسماع زوجها “ب.ي.إسلام”، أكد أنه التقى بالمسمى “م.سمير” بالمدعو “شوارما” بصفته جاره. وهو معتاد على تعاطي المخدرات نوع كيف معالج برفقته. حيث قام بتسليمه طابعين من الورق ذات ألوان مختلفة صغيرة الحجم، وأمره بتناولها مباشرة. كما قام بوضع الطابع الثالث في قارورة من الماء وأمره بتناولها.

وبتاريخ 2024.06.03، تم توقيف المتهم المسمى “م.سمير”، بحي لافونطون. مع حجز

كمية من المخدرات الصلبة على شكل طوابع، يقدر عددها بـ2201 طابع. على شكل مربعات صغيرة ملتصقة ببعضها، الورقة الأولى بها 900 طابع به رسومات الفطريات “شامبينيو” وصورة “مخ بشري. الورقة الثانية بمكتوب عليها كلمة MAGIC. ورسوم الفطريات (شامبينيو) الورقة على شكل رسومات (إيموجي) مختلفة المعاني.

التحقيق يكشف

وفي اطار التحقيق، صرح المتهم أنه منذ حوالي شهر جانفي الفارط لسنة 2024. وهو متواجد بالمهجر وبالضبط بمدينة موريال الكندية. حينها تعرف على شخص أجنبي يدعى (دوني). حيث عرض عليه تجربة نوع جديد من المخدرات الصلبة يطلق عليه اسم (LSD) على شكل طوابع له تأثيرات. مثل مدمني الهيروين والكوكايين. أين قام بشرائها مقابل مبالغ مالية مختلفة بالدولار الكندي للقصاصة الواحدة. وعند عودته قام بشراء كمية كبيرة تقدر بأكثر من 2500 طابع. وقام بإخفائها بإحكام مع وثائقه الخاصة وعند وصوله إلى المطار بالجزائر، لم يتم التعرف على المخدرات.

كما اعترف أنه عرض على جاره تجربة المخدر، أين وضع اثنين في لسانه. وواحد قام بوضعه في قارورة ماء وطلب منه أن يقوم بشربها.

وأكد أن كل طابع يباع في وسط الشباب يتراوح ثمنه حسب طبيعة تأثيره من 1800 دج إلى 3000 دج. ويدوم تأثيره من 12 ساعة إلى غاية 16 ساعة من تعاطيه عن طريق وضع الطابع على لسان المدمن لمدة ثم بلعه. عن طريق شرب الماء ليدخل مدمنه في مهلوسات. ونشوة حسب كل طابع وتأثيره ( فرح، حزن..إلخ).