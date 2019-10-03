توقيف المدير السابق لمستشفى وهران الجامعي للتحقيق معه في ملفات فساد

أخبار الجزائر
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توقيف المدير السابق لمستشفى وهران الجامعي للتحقيق معه في ملفات فساد
بقلم كريمة سواق

أوقفت مساء اليوم عناصر من أمن وهران المدير السابق لمستشفى بن زرجب الجامعي المدعو “ب.ب” على اثر تحقيقات واسعة باشرتها ذات العناصر في ملفات فساد من العيار الثقيل.

وحسب مصادر النهاراونلابين القضية فجرتها أطراف بذات المؤسسة الإستشفاءية متمثلة في تجاوزات مست ابرام صفقات مخالفة للتشريع.

وتخص تلك الصفقات اقتناء بعض المنتجات الصيدلانية والطبية ادت الى اهدار اموال عمومية بقيمة اكثر من 30 مليار سنتيم.

الى جانب استغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة لخواص، فيما تم ايضا خلال نفس الملف توقيف موظفة بذات المستشفى ومسيرين خواص.

إدارة المستشفى الجامعي لوهران اكدت ان صفقة المستهلكات الطبية اعد لها دفتر شروط وتم التأشير عليها من قبل اللجنة القطاعية للصفقات العمومية.

وبعد تحقيق باشرته الصيدلية المركزية للمستشفى على مستوى المصالح الطبية تم العثور على مخزون كبير بهذه المصالح المستخدمة. والذي يغطي نشاط أكثر من سنة مما يتعارض مع قرار لجنة الأدوية بشأن سنوية الطلبات، وعليه تقرر الإعلان عن إلغاء الصفقة المذكورة.

علما أن هذه الصفقة لم يتم التوقيع عليها من قبل إدارة المستشفى والمتعامل المتعاقد إلى جانب انه لم يتم التأشير عليها من قبل مصالح المراقب المالي.

ولم يتم إصدار أي سند طلب في هذا الشأن خلال سنة 2018، فيما تم إعداد دفتر شروط جديد للسنة المالية 2019 لاقتناء المستهلكات الطبية.


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