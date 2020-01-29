توقيف المدير الولائي لديوان الأراضي الفلاحية متلبسا باستلام رشوة بمعسكر

أوقفت مصالح الشرطة القضائية عصر يوم أمس المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية معسكر متلبسا باستلام رشوة داخل إحدى المقاهي تضاربت بشأنها الروايات حول مكان تواجدها بمدينة معسكر أو تيغنيف.

المصادر أوضحت بأن المشتبه فيه كان قد التقى شخصا رغبة في أن يحظى بتسوية إدارية ذات صلة بإحدى الحصص من الأراضي الفلاحية التي يشرف الديوان الوطني على توزيعها.

مصالح الشرطة تولت اقتياد المدير الولائي إلى المصلحة قبل أن يتقرر تقديمه أمام مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر صبيحة اليوم الأربعاء .