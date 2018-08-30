توقيف المدير الولائي للتشغيل متلبسا بتلقي رشوة في جيجل !

عناصر من الشرطة القضائية ضبطوه داخل مكتبه

ممثل شركة بناء تركية أوقع بالمدير بعدما تعرض للابتزاز

علمت «النهار» من مصادر مؤكدة أنه تم توقيف مدير التشغيل لولاية جيجل من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعين للأمن الولائي في حالة تلبس بتلقى مزية غير مستحقة «رشوة» قدرت قيمتها بنحو 10 ملايين سنتيم، من طرف أحد الأشخاص الذي ترجح بشأنه ذات المصادر أن يكون ممثلا عن إحدى الشركات الأجنبية العاملة بإحدى المناطق الصناعية بالولاية.

وأوضحت المعلومات المتوفرة أن المسؤول الولائي لقطاع التشغيل الذي التحق بمنصبه الجديد بولاية جيجل، خلال الحركة الأخيرة، قبل أن يتحول إلى متهم في قضية فساد تتعلق بالحصول على مزية بغير حق من طرف شخص آخر يشتغل لحساب شركة بناء تركية.

حيث لا يستبعد أن يكون قد طلب مبلغا ماليا مقابل تسهيل التحاق مجموعة من الأشخاص بالشركة الأجنبية التي طلبت عددا من التخصصات للتوظيف عن طريق «لانام».

لكن ممثل الشركة اتخذ كل الإجراءات بإخطار مصالح الأمن التي قامت بترتيب الأمور القانونية بأمر من وكيل الجمهورية، وصولا إلى تصوير المبلغ، إلى غاية ضبطه في حالة تلبس.

ليتم توقيفه داخل مكتبه الكائن بالحي الإداري من قبل عناصر الأمن، بعد استغلالهم المحكم للعنصر الاستعلاماتي.

إلى ذلك، لا يزال مدير التشغيل الولائي ولليوم الثاني على التوالي، يخضع للتحقيق الأمني من طرف عناصر الشرطة، قبل تقديمه ومثوله الفوري، خلال الساعات القليلة المقبلة، أمام الجهات القضائية المختصة.

من أجل محاكمته كمتهم في فضيحة هزت أحد أهم القطاعات الإدارية بالولاية التي يجري التحضير فيها للزيارة المرتقبة بداية الأسبوع المقبل، لوزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، والذي قد يكون مرفوقا بوزيري السياحة وكذا السكن.