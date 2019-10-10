توقيف المدير الولائي للكناص وايداع 08 متهمين الحبس المؤقت في عين تموشنت

أوقف الأمن، المدير الولائي لصندوق التأمينات الإجتماعية للأجراء بعين تموشنت، بتهمة الإعتداء على قاض ونائب عن التجمع الوطني الديمقراطي أثناء عملية الفرز الخاصة بالتجديد النصفي لمجلس الأمة شهر ديسمبر 2018.

و في ذات السياق تم توقيف 8 متهمين في القضية إعتدوا بالأسلحة البيضاء و خلق الفوضى لإلغاء نتائج فرز الأصوات.

و يعتبر مدير الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للأجراء الموقوف من بين أقارب وزير العدل الأسبق الطيب لوح حيث تم تحويله مؤخرا من الولاية.

وقد تم ايداع المتهمين الثمانية الحبس المؤقت.