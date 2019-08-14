توقيف المدير الولائي للوكالة العقارية لتورطه في قضايا نهب العقار بوهران

أوقفت مساء أمس الثلاثاء، عناصر من مصلحة الشرطة القضائية لأمن وهران، المدير الولائي للوكالة العقارية بعد تأكد تورطه في قضايا فساد تخص نهب العقار.

نهب العقار كان على مستوى دائرة بئر الجير، بتواطؤ والي وهران السابق عبد الغني زعلان المتواجد حاليا بسجن الحراش بعدما أديع الحبس في عدة قضايا فساد.

توقيف المدير الولائي للوكالة العقارية “م.م” تمت بعد تحقيقات وتحريات موسعة لعناصر الشرطة القضائية، في أكبر قضية فساد بوهران.

القضية تورط فيها الموقوف بعهدتي الواليين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان، متعلقة بنهب العقار بإقليم دائرة بئر الجير.

أين تم استدعاء مدير الوكالة العقارية بوهران، للإستماع إليه والتحقيق معه.

وأثبتت التحقيقات المباشرة من قبل مصلحة الشرطة القضائية لأمن وهران، تجاوز مساحة الأراضي المستولى عليها بطريقة غير قانونية والتابعة لامتلاك الدولة الـ 100 هكتار بدائرة بئر الجير.

تم المتاجرة بها وبيعها لجهات نافذة من بينهم برلمانيين ومسؤولين بالأمن في عهدة مدير الامن الوطني السابق عبد الغني الهامل بأسعار رمزية لا تفوق ال 1000 دج للمتر المربع الواحد.