تم اليوم الاثنين، توقيف المدير والطبيب المناوب بمستشفى وهران، بعد حادث تبديل جثتين عن طريق الخطأ.

وجاء في بيان المستشفى، أنه تبعا للحادثة التي وقعت على مستوى مصلحة الطب الشرعي، والتي تم فيها تبديل جثتين عن طريق الخطأ بسبب الضغط الرهيب الذي تعيشه المؤسسة ومستخدميها الناجم عن تفشي جائحة كورونا عبر مختلف ربوع الوطن عامة والولاية خاصة.

وقد قررت إدارة المستشفى اتخاذ اجراءات ردعية، تتمثل في التوقيف التحفظي لمدير المناوبة والطبيب المناوب على مستوى مصلحة الطب الشرعي وعاملين بمصلحة حفظ الجثث.

وأشار بيان المستشفى أن الاجراء سيكون ساري المفعول ابتداء من اليوم الى غاية مثول المعنيين أمام اللجنة التأديبية.