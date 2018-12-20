توقيف المشتبه بهم في قتل السائحتين الأجنبيتين في المغرب

أوقفت السلطات المغربية، ثلاثة أشخاص مشتبه بهم، في إطار التحقيق بمقتل السائحتين الأجنبيتين في جنوب المملكة، حسب “وكالة فرانس برس” اليوم.

وبدأت عمليات البحث والتحري الجنائي في المغرب، بعد العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين مقتولتين.

وكانت السلطات المغربية، قد ألقت القبض في مراكش، على مشتبه به أول، وهو ينتمي إلى مجموعة متطرفة.

وتم ذلك بعد ساعات من العثور على جثتي الشابتين وهما نروجية ودنماركية، في موقع معزول بجبال الأطلسي.

للتذكير عُثر على جثتي السائحتين الدنماركية لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عاما)، والنرويجية مارين يولاند (28 عاما).

وذلك يوم الاثنين الماضي، في منطقة معزولة قرب إمليل على الطريق إلى قمة توبقال، وهي أعلى قمة في شمال أفريقيا.