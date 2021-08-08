توقيف المشتبه به في سرقة محل مجوهرات بسعيد حمدين

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الشرطة وسط، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في قضية سرقة محل مجوهرات على مستوى حي سعيد حميدين .بالمقاطعة الادارية بئرمراد رايس

وحسب بيان لمصالح أمن العاصمة، يبلغ المتهم من العمر 28 سنة وينحدر من ولاية الجزائر.

ومكنت العملية من استرجاع مبلغ مالي يقدر بـ 90 ألف دينار جزائري.

وتداول هذه الحادثة، مختلف المنصات الاعلامية عبر مقطع فيديو يظهر دخول شاب إلى محل المجوهرات و يهم بالسرقة.

وتمكنت ذات المصالح وبعد 24 ساعة من تلقيها الشكوى، من تحديد وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي باستعمال كافة الوسائل التقنية والتكنولوجية المتاحة.

وبعد إستكمال الاجراءات القضائية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا، حسب ذات البيان.