توقيف المشتبه به في قتل الدركي نصر الدين صبيحي

تمكنت الشرطة والدرك الوطني، من توقيف المشتبه به الرئيسي في مقتل الدركي نصر الدين صبيحي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المشتبه به الرئيسي، مسبوق قضائيا، وخرج من سجن عنابة بعد قضائه عقوبة 7 سنوات.

وأضافت المصادر، أن الجاني كان في عنابة، يحضر للسفر في هجرة غير شرعية بأحد الشواطئ.

وتعرض الدركي نصر الدين صبيحي، الذي يبلغ من العمر 21 سنة، لاعتداء سرقة والطعن بتبسة.

ويعمل الضحية الذي ينحدر من ولاية الشلف، بفرقة حرس الحدود ووحدة التدخل السريع في تبسة.

وكان الدرك الوطني بتبسة، قد أوقف شابين يشتبه في مشاركتهما في الجريمة.

وشنّت مصالح الأمن والدرك الوطنيين، عمليات بحث مكثفة، من أجل توقيف قاتل الدركي الذي لا يزال في حالة فرار.

وقامت الشرطة بعمليات تفتيش،وتطهير لبؤر الإجرام،حيث أسفرت عن تعريف أكثر من 70 شخصا مشتبها به،من بينهم المشتبه الرئيسي المدعو “ع.خ”.

كما حجزت فرقة البحث والتفتيش،خلال العملية أكثر من 1000 قارورة خمر من مختلف الأنواع وأدوية،بالإضافة إلى أقراص مهلوسة وقنب هندي.