توقيف المشتبه به في مقتل الفتاة بحمر العين بتيبازة

اوقفت مصالح الدرك الوطني بتيبازة المشتبه به في مقتل الفتاة بسيدي عبد الرحمان في احمر العين بعد مباشرتها التحقيقات القضائية.

الموقوف شاب يبلغ من العمر 30 سنة متزوج و يقيم بأحمر العين بولاية.

تحوم حوله الشكوك في قتل الفتاة التي وجت مشنوقة بالقرب من مقبرة سيدي عبد الرحمان في احمر العين.

وهو رهن الحبس لدى الدرك الوطني بأقليم الاختصاص منذ مساء الأمس، والتي باشرت التحقيق معه في ملابسات القضية.

علما ان الفتاة تبلغ من العمر18 سنة، تنحدر من بورقيقة ومن عائلة ميسورة الحال، والدها يعمل كبائع للسردين.