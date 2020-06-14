توقيف المشتبه فيهما في جريمة الضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة بمعسكر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع بمدينة معسكر ،من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و 41 سنة ، بعد تورطهما في جريمة الضرب و الجرح العمدي المفضي للوفاة ، التي راح ضحيتها شاب في الثلاثينات من العمر .

وقائع القضية المعالجة تعود إلى الأسبوع الأول من الشهر الجاري ، عندما تقدم صديق الضحية أمام مصالح الأمن الحضري السابع للإبلاغ عن تعرضه رفقة صديقه لاعتداء من طرف مجهولين لحظة تواجدهما بالمكان المسمى “القواير ” ، حول إثرها الضحية إلى المصالح الاستشفائية متأثرا بإصابته.

فيما فتحت مصالح الأمن الحضري السابع تحقيقا في ملابساتها ، أفضى الى توقيف المشتبه فيهما ووضعهما بغرفة التوقيف تحت النظر ، لتتلقى بعدها ذات المصلحة اتصالا من المصالح الاستشفائية حول وفاة الضحية متأثر بخطورة إصابته على مستوى الرأس باستعمال سلاح أبيض متمثل في عصا خشبية، إثر شجار بينه و بين المشتبه فيهما استكملت بعدها إجراءات التحقيق ضدهما في القضية ، ثم أنجز إجراء قضائي في حقهما و قدما أمام العدالة التي أمرت بوضعهما رهن الحبس.