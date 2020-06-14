توقيف المشتبه فيهما في جريمة الضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة بمعسكر

أخبار الجزائر
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توقيف المشتبه فيهما في جريمة الضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة بمعسكر
بقلم عيسى بوعزة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع بمدينة معسكر ،من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و 41 سنة ، بعد تورطهما في جريمة الضرب و الجرح العمدي المفضي للوفاة ، التي راح ضحيتها شاب في الثلاثينات من العمر .
وقائع القضية المعالجة تعود إلى الأسبوع الأول من الشهر الجاري ، عندما تقدم صديق الضحية أمام مصالح الأمن الحضري السابع للإبلاغ عن تعرضه رفقة صديقه لاعتداء من طرف مجهولين لحظة تواجدهما بالمكان المسمى “القواير ” ، حول إثرها الضحية إلى المصالح الاستشفائية متأثرا بإصابته.

فيما فتحت مصالح الأمن الحضري السابع تحقيقا في ملابساتها ، أفضى الى توقيف المشتبه فيهما ووضعهما بغرفة التوقيف تحت النظر ، لتتلقى بعدها ذات المصلحة اتصالا من المصالح الاستشفائية حول وفاة الضحية متأثر بخطورة إصابته على مستوى الرأس باستعمال سلاح أبيض متمثل في عصا خشبية، إثر شجار بينه و بين المشتبه فيهما استكملت بعدها إجراءات التحقيق ضدهما في القضية ، ثم أنجز إجراء قضائي في حقهما و قدما أمام العدالة التي أمرت بوضعهما رهن الحبس.


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