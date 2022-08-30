توقيف المشتبه فيهم بقتل أستاذ في البليدة

تمكنت شرطة البليدة، من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم في جريمة القتل التي راح ضحيتها مواطن من مدينة الصومعة.

وحسب البيان الإعلامي لشرطة البليدة، اليوم الثلاثاء، فقد تم أيضا استرجاع 10 أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام.

وأفضى التحقيق الذي باشرته مصالح الضبطية القضائية، تحت الإشراف الدائم لوكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك. إلى تحديد هوية المشتبه فيهم، الذين تم توقيفهم عن قضية إنشاء والإنخراط في عصابة أحياء. والاعتداء الجسدي على الغير وتعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر مع حمل أسلحة بيضاء ظاهرة وإحداث أعمال عنف أفضت إلى وفاة شخص.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.