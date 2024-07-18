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أخبار الجزائر

توقيف المشتبه فيهم بقتل شخص وسرقة سيارته في جيجل

بقلم أمينة داودي
توقيف المشتبه فيهم بقتل شخص وسرقة سيارته في جيجل
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تمكنت مصالح الدرك الوطني بجيجل، من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم بقتل الضحية “ب.هـ” وسرقة سيارته.

وفي بيان لمحكمة الميلية، فإنه وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية. يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الميلية الرأي العام. أنه في ليلة 2024/07/14 قام مجموعة من الأشخاص بالدخول إلى مسكن الضحية “ب.هـ” وقتله وسرقة سيارته. وعليه تم فتح تحقيق إبتدائي في الوقائع.

وتوصلت التحريات التي أجرتها فرقة الدرك الوطني بالميلية إلى تحديد هوية الفاعلين ويتعلق الأمر بكل من: .” د.ز.أ “و ” ب.ح ” و ” ج.ع.ا”. كما أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمس أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضدهم. بجنايتي تكوين جمعية أشرار وجناية الاغتيال وجنحة السرقة المقترنة بظر في الليل والتعدد.

وأضاف البيان، أنه وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق. أصدر أمرا بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت.

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