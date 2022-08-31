توقيف المشتبه فيهم في إطلاق النار بالسوق اليومي يسر ببومرداس

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس، من توقيف 4 أشخاص. مشتبه فيهم في إطلاق النار بالسوق اليومي لمدينة يسر، يوم 26 أوت 2022.

وحسب بيان ذات المصالح الأمنية، فقد تمكنت أيضا مع استرجاع مسدس آلي وسلاح أبيض وقناع وسيارتين.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج منايل. عن قضية تكوين جمعية أشرار ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال سلاح ناري. في حين يبقى المشتبه فيه الرئيسي في حالة فرار.

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