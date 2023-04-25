توقيف المشتبه فيه الرئيسي في جريمة قتل رجل أعمال بباتنة

ألقت شرطة باتنة القبض على المشتبه فيه الرئيسي في جريمة قتل رجل الأعمال “عبد الرزاق. ب” والذي قُـتل غدرا رميا بالرصاص ليلا أمام منزله.

وحسب المصادر التي اوردت الخبر، فإن التحقيقات جارية من اجل توقيف المتهم أو المتهمين الآخرين. في انتظار كشف اسباب هذه الجريمة، التي يحتمل ان تكون بسبب تعاملات مالية كبيرة بين الطرفين.

كما كشفت مصادر أخرى أن الموقوف ينحدر من منطقة مجاورة قريبة من موقع تنفيذ الجريمة. وأن وضع رقم تسلسلي لولاية أخرى على السيارة التي كان على متنها. مجرد محاولة تضليل وتمويه مصالح الأمن التي تمكنت في ظرف وجيز من فيك لغز واحدة من أبشع وأعقد جرائم القتل.

وقد شهدت ليلة 19 أفريل الماضي في حي طريق تازولت بدائرة باتنة جريمة قتل بشعة. راح ضحيتها رجل اعمال معروف “ح ب”. الذي تعرض لطلقات نارية بالقرب من مسكنه العائلي عندما كان رفقة زوجته.

الضحية مقاول وله فندق في ولاية شرقية، وشقيقه أيضا رجل أعمال معروف ويمتلك فندقا بطريق الوزن الثقيل بمدينة باتنة.

وتعد هذه الجريمة الثانية من نوعها في نفس المنطقة في ظرف حوالي شهرين. بعد الأولى التي راح ضحيتها خمسيني بطلقات نارية أيضا. ما جعل الخوف يتسرب الى نفوس المواطنين من تفاقم الوضع أكثر.