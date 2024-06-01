توقيف المشتبه فيه بقتل شقيقه ببلدية التلاغمة في ميلة
بقلم سفيان بوعون
تمكنت مصالح أمن دائرة التلاغمة بولاية ميلة، من توقيف المشتبه فيه بقتل شقيقه ويتعلق الأمر بالمسمى ( ب ع ع) 51 عاما .
وبحسب مصادر النهار اون لاين، فإن عملية التوقيف جاءت بعد أبحاث وتحريات وتفتيشات دقيقة من قبل عناصر الشرطة .
وقد تم إلقاء القبض على المشتبه فيه باقليم بلدية واد سقان، بتمديد الاختصاص من قبل عناصر الأمن الوطني .
ويجدر الاشارة، ان المشتبه فيه يرجح انه قام بطعن شقيقه قبل أن يفر ويتم توقيفه من قبل عناصر الأمن الوطني بدائرة التلاغمة.
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