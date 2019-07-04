توقيف المشتبه فيه بنشر “بيانات مغلوطة” منسوبة للأمن الوطني

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة لأمن ولاية الطارف،من توقيف شخص،يشتبه تورطه في نشر بيانات مغلوطة،منسوبة للمديرية العامة للأمن الوطني.

والمساس بسلامة الوحدة الوطنية، وعرض لأنظار الجمهور منشورات دعائية، لغرض الإضرار بالمصلحة الوطنية وإهانة هيئة نظامية.

وحسب بيان من الأمن،فإن المشتبه فيه الذي يبلغ 30 سنة من العمر ينحدر من الطارف،ليتم إيقافه بحاسي مسعود ولاية ورقلة.

كما ضبط بحوزة المشتبه فيه، معدات إلكترونية متطورة تحتوي على تطبيقات تستعمل في نشر الأخبار المغلوطة.

وهو صاحب عدة صفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” يستعملها لنشر المعلومات المغلوطة.