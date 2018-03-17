توقيف المشعوذ «جاكلين» متلبّسا بممارسة السحر واستحضار الجن في بوعرفة بالبليدة

الشرطة أوقفت 5 نساء برفقته وضبطت طلاسم وكمية معتبرة من الرصاص
أوقفت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في البليدة، مشعوذا برفقة خمس نساء، كان يمارس عليهن طقوس الشعوذة والسحر وكتابة الطلاسم بمنزله الكائن بحي الرمل في أعالي مدينة بوعرفة، أين يزاول مهنة السحر واستحضار الجن منذ سنوات، فيما سمحت العملية بحجز كمية معتبرة من الرصاص والطلاسم، وكتب تتعلق بكيفية ممارسة طقوس السحر والشعوذة.
واستنادا إلى مصادر «النهار»، تعود عملية التوقيف إلى تحقيق بثّه تلفزيون «النهار» حول انتشار رهيب لظاهرة الشعوذة والتنجيم في الجزائر، وظهور مشعوذين يَدّعون علاج الكثير من الأمور لفك السحر والزواج والرباط وغيرها من الأمور التي باتت تستقطب فئة النساء خاصة.
وضمن التحقيق تم الكشف عن أحد المشعوذين المشهورين في ولاية البليدة بالتنجيم واستحضار الجن عن طريق كاميرا مخفية لممارسته السحر، ومن منطلق التحقيق فتحت عناصر الفرقة الجنائية تحقيقا أسفر عن تحديد هوية المشعوذ، ويتعلق الأمر بـ«م.ن» المدعو «جاكلين» البالغ من العمر 58 سنة الذي حوّل مسكنه الكائن بحي الرمل في مدينة بوعرفة مكانا لممارسة كل طقوس الشعوذة، بتردد النساء عليه طيلة أيام الأسبوع.
وبعد التأكد من النشاط المشبوه، تمت مداهمة المنزل بموجب مذكرة تفتيش صادرة عن وكيل الجمهورية بمحكمة البليدة، ليتم توقيفه متلبسا داخل غرفة وبرفقته فتاة كانت نائمة في فراشه وهو بصدد كتابة طلاسم على جسمها، كما عثر بالغرفة المجاورة على أربعة نساء كن ينتظرن دورهن، وقد أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من الرصاص وأوراق مكتوب عليها بعض الطلاسم وأخرى مهيّأة لكتابة الطلاسم، وكذا شموع وحنة إلى جانب كتب عن كيفية ممارسة طقوس السحر واستحضار الجن. وقد جرى تقديم المشتبه فيه الرئيسي للمثول أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعه المؤسسة العقابية عن تهمة النصب والاحتيال وممارسة السحر والشعوذة والتنبؤ بالغيب، أما النساء الخمس اللواتي تم توقيفهن بالمنزل فتم سماعهن كضحايا في القضية.
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