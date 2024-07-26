توقيف المعتدين على عمال صيدلية بباب الزوار

تمكنت شرطة العاصمة من توقيف المعتدين بالسكاكين على عمال صيدلية بباب الزوار .

وحسب ذات المصالح فقد تم تحديد هوية المعتدين وتوقيفهم ويتعلق الأمر بـ 4 أفراد من عائلة واحدة من بينهما شخصان مسبوقان قضائيا.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

وتم تداول فيديو عبر صفحات الفيسبوك حول عملية الإعتداء على عمال صيدلية بباب الزوار فيالعاصمة أين قام المتعدين بالهجوم على عمال الصيدلية مدججين بالسكاكين.

وخلال الهجوم تم إصابة عدد من عمال الصيدلية بجرح متفاوتة الخطورة.