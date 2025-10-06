توقيف المعتدي على سائق حافلة نقل المسافرين ببوزريعة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القـضـائـية بأمـن المـقـاطـعـة الإدارية بوزريعة. من توقيف شخص متورط في قضية الاعتداء على سائق حافلة بمحطة نقل المسافرين.

إنطلقت أطوار القضية بعد تلقي ذات المـصـالح لـبـلاغات عبر الخط الأخضـر 1548 بالتنسيق مع مركز القيادة و السيطرة، مفادها وجود اعتداء على سائق حافلة من طرف شخص على مستوى محطة نقل المسافرين ببوزريعة.بالإضافة إلى رصد مقطع فيديو يوثق الحادثة من طرف مصالحنا المختصة.

على جناح السرعة انتقلت عناصر الفرقة إلى عين المكان، أين تـم تـوقـيـف الشخص المشتبه فيه في عملية الإعتداء.

هذا وتم تقديم المشتبه فيه أمـام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس. وفقا لملف إجراءات جزائية.