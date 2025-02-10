توقيف المعتدي على صاحب محل مجوهرات بشاقور في وهران

تمكنت عناصر من الامن الحضري الخارجي للعين البيضاء بأمن دائرة السانية بوهران. وفي ظرف قياسي من إلقاء القبض على المتورط في قضية الاعتداء على صاحب محل لبيع المجوهرات لغرض السرقة.

وهي العملية التي تمت استغلالا لمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي. يظهر عملية سطو علي محل مجوهرات بمنطقة العين البيضاء. أين أقدم المتهم في قضية الحال علي الاعتداء علي صاحب محل مجوهرات بواسطة شاقور على مستوى الرأس بغرض السرقة. لكن وبدخول الضحية في مشادات معه لاذ المتهم بالفرار.

التحريات الميدانية وتكثيف الأبحاث والاستعلام الميداني مكّن من تحديد هوية المتورط ومكان تواجده. ليتم توقيفه في ظرف قياسي وجيز واسترجاع الوسيلة المستعملة في الاعتداء على صاحب محل المجوهرات المتمثلة في سلاح أبيض من نوع شاقور.

وسيتم تقديم المتورط في قضية الحال أمام العدالة فور استكمال التحقيقات معه.

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