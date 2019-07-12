توقيف المغنية «سهام الجابونية» بتهمة حيازة «ليريكا» في حيدرة

أعـــــــوان شرطـــــــة في حاجـــــــز أمني ضبطـــــــوا لديها حبوبــــــا مهلوســــــة

مثُلت، أول أمس، مغنية الراي المعروفة باسم «الشابة سهام الجابونية»، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أين جرى اتهامها في قضية مخدرات.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المغنية المعروفة في أوساط الملاهي قد ضبط بحوزتها أقراص مهلوسة من نوع «ليريكا».

وذلك خلال تواجدها على مستوى حي حيدرة الراقي بأعالي العاصمة، لتوجه لها تهمة حيازة مؤثرات عقلية بغرض الاستهلاك الشخصي.

وتفيد المعطيات التي تحوز عليها «النهار» بأن عملية توقيف المغنية «سهام الجابونية» تمت ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضيين، على مستوى حاجز أمني بمنطقة حيدرة.

وبعد إخضاعها للتفتيش وتفتيش مركبتها التي كانت على متنها، جرى العثور بحوزتها على أقراص مهلوسة من نوع «ليريكا».

ليتم توقيفها واتخاذ إجراءات قانونية ضدها، حيث تم سماع أقوالها على محضر رسمي، قبل أن تقدم للمثول أمام نيابة محكمة بئر مراد رايس.

ليتقرر إخلاء سبيلها ومتابعتها وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر بتهمة حيازة مؤثرات عقلية بغرض الاستهلاك الشخصي.

وقد علمت «النهار» أن مغنية الملاهي ستمثل أمام العدالة للمحاكمة بعد نهاية العطلة القضائية، حيث جرى برمجة جلسة المحاكمة يوم 17 أكتوبر المقبل.