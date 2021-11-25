توقيف المكلف بالاتصال في المنظمة الإرهابية الماك

قامت مصالح الأمن المختصة في ولاية وهران، بتوقيف المكلف بالاتصال بالمنظمة الإرهابية “الماك”. وتمت عملية التوقيف بمدينة عين الترك.

ويتعلق الأمر بالإرهابي المسمى مالا يوغرطة المدعو “يوبا”، وهو مقيم بمنطقة عزازقة في ولاية تيزي وزو.

هذا وكان الموقوف يعتزم مغادرة التراب الوطني بطريقة سرية عبر السواحل الاسبانية.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp