توقيف امرأة تتاجر بحبوب الإجهاض عبر مواقع التواصل الإجتماعي

قامت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر، بتوقيف امرأة في قضية حيازة قصد الإتجار غير الشرعي بالمواد الصيدلانية، حبوب الإجهاض، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان ذات الهيئة الأمنية، يأتي هذا بعد استغلال معلومات وجود صفحة تحت تسمية حبوب إجهاض سايتوتيك في الجزائر.

وبعد تحريات معمقة، تم تحديد هوية المشتبه بها، حيث تم توقيفها، وحجز أربعة أقراص بحوزتها تساعد على الإجهاض ميصوبروستول misoprostol، مع مبلغ مالي ضبط لدى المشتبه بها من عائدات البيع.

وتم تقديم المشتبه فيها أمام العدالة، أين أمر بإيداعها الحبس المؤقت.