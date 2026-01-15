توقيف امرأة تقود شبكة اجرامية للسرقة بالعنف باستعمال الاسلحة البيضاء

تمكنت مصالح الشرطة الأمن الحضري 13 من توقيف امراة في عقدها الرابع كانت على راس شبكة اجرامية. لارتكاب السرقات بالعنف والاعتداء بالاسلحة البيضاء المحظورة .

وجاءت عملية التوقيف اثر التحريات الميدانية والتقنية التي باشرها محققوا المصلحة استغلالا لمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أين تمكن محققوا المصلحة من تحديد هوية المتورطين ومكان تواجدهم.

بعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران واستصدار اذن بالتفتيش. والتوقيف تم مداهمة المكان أين تم توقيف السالفة الذكر. وحجز 5 اسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والاحجام. بالاصافة إلى حيوان مفترس ,كان يستخدم في عملية ترويع وزرع الرعب وتسهيل عملية الاعتداء والسرقات.

وتم تقديم المشتبه فيها امام العدالة أين صدر في حقها امر إيداع.

