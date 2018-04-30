توقيف امرأة تقود شبكة مختصة في الإجهاض بتيارت

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تيارت مؤخّرا، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الإجهاض متكونة من 5 أشخاص.

حسبما أفادت به اليوم الإثنين مصالح أمن ولاية تيارت.

وأوضح ذات المصدر، أنّ هذه الشّبكة التي تقودها امرأة في الـ47 من العمر.

تم تفكيكها بعد استغلال معلومات صرح بها أحد افراد الشبكة مفادها أن امرأة تقطن بمدينة تيارت.

أقدمت على إجهاض فتاة تبلغ من العمر 22 سنة مما أدى إلى وفاتها.

وبعد تكثيف التحريات تم تحديد هوية المتهمة الرئيسية في هذه القضية وشركائها

حيث كشف ذات المتورط أن هذه الأخيرة وابنها طلبا منه دفن الضحية مقابل مبلغ 150 ألف دج.

ونفذ ذلك بحضور المرأة وزوجها وابنها وابنتها .

وأثبتت تقارير الشرطة العلمية بعد الاختبارات التي أجريت على الجثة التي وجدت

محروقة ومدفونة داخل كيس بلاستيكي على مسافة 10 كلم عن مدينة تيارت أنها تخصّ الضحية.

وتم توقيف المتهمة الرئيسية التي اعترفت بجرائمها وكشفت عن شركائها ليتم توقيف بقية أفراد العصابة.

واسترجاع بعض المعدّات الطبيّة وأدوية تستعمل في الإجهاض.