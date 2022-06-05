توقيف امرأة مصرية متلبسة بتهريب 21 ألف دولار بالمطار

أصدرت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة عام حبسا موقوفة النفاذ مع مصادرة المحجوزات. في حق رعية مصرية المسماة ” ايمان مي الحاج السيد”. مثلت كمتهمة لمتابعتها بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج. لمحاولتها تهريب مبلغ مالي معتبر إلى جمهورية مصر، يقدر إجمالا بـ21 ألف دولار أمريكي.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة اين مثلت المتهمة وفقا لاجراءات المثول الفوري أمام القاضي. لمواجهة التهمة المنسوبة اليها، أن المعنية تم توقيفها بمطار هواري بومدين الدولي من طرف مصالح الجمارك. متلبسة بتهريب مبلغ 21 الف دولار أمريكي، ضبطت بداخل حقيبتها التي كانت تحوي على ملابس طفليها القاصرين. وعليه تم مصادرة المبلغ المالي، مع إحالة المشتبه فيها على المحاكمة أمام الجهات القضائية.

المتهمة من جهتها المتهمة وخلال مثولها أمام القاضي صرحت بأن مبلغ 10 ألاف دولار تملك سندها البنكي. أما باقي المبلغ فقد جلبته معها لأجل شراء العطور. نافية في معرض تصريحاتها نيتها السيئة لحيازتها المبلغ المالي محل الجريمة. وراحت تتوسل رئيس الجلسة إطلاق سراحها لأنها متشوقة لزيارة ذويها اللذين تغيبت عنهم لمدة عامين كاملين.

الى ذلك اعتبر رئيس الجلسة أن المبلغ محل التهريب ضخم جدا، ولا يعقل شراء به عطور كما ادعته المتهمة أمامه. معلقا بالقول “مبلغ 11 ألف دولار يمكنك من شراء متجر من العطور، وأقوالك غير منطقية”.

وفي ذات السياق التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية ضعف قيمة المخالفة مع المصادرة. قبل أن يقرر القاضي بإدانة المتهمة ” ايمان مي” بالعقوبة السالف ذكرها أعلاه.

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