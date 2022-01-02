توقيف امرأة وابنتها بعد مداهمة “محشاشة” لبيع الخمور في تبسة

داهمت عناصر شرطة الأمن الحضري السادس بالتنسيق مع الشرطة القضائية والأمن العمومي التابعين لأمن تبسة، مساء أول أمس، وكرا لبيع المشروبات الكحولية. وأوقفت امرأة رفقة ابنتها البالغين من العمر 27 و44 عاما، بعد مقاومة عنيفة، علما أن زوجها “البارون” يقبع في السجن.

كما مكنت العملية من حجز كمية من المشروبات الكحولية بعدد 280 قارورة من مختلف الأنواع وعتاد الحانة غير المرخصة، من كراسٍ وطاولات وثلاجة.

المداهمة سبقها تنسيق مع مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، الذي أصدر أمرا بتفتيش الوكر المخصص لبيع المشروبات الكحولية. ويتواجد الوكر في طريق عنابة بمحاذاة حديقة التسلية ومقر إذاعة تبسة القديم. وقد سبق للشرطة مداهمة هذا الوكر في العديد من المرات، حيث يقبع صاحبه حاليا في مؤسسة إعادة التربية في “الحمامات” بتبسة. لتستخلفه زوجته وابنته بإعادة استغلال الوكر المحصن بأبواب ونوافذ حديدية في خطوة لتعطيل مهام عناصر الأمن أثناء عمليات المداهمة.

وخلال اقتحام الوكر، تم توقيف الزوجة رفقة ابنتها وحجز كمية المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع. وقد أبدت الفتاة مقاومة عنيفة مع عناصر الشرطة وبصعوبة كبيرة تمت السيطرة عليها رفقة والدتها.

وبعد تحويلهما رفقة المحجوزات إلى مقر الأمن الحضري السادس وإتمام التحقيق، تم تقديمهما أمام المحكمة، أين أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة بإيداع الفتاة الحبس المؤقت، بتهمة تخزين وحيازة المشروبات الكحولية من دون رخصة ومحاولة طمس ومحو عمدا آثار ومعالم الجريمة والعصيان، متبوع بعرقلة مهام الضبطية القضائية، واستفادت والدتها من الإفراج.

عنابة: توقيف إمرأة تحترف النصب والإحتيال على الأشخاص عبر الفيسبوك

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك ببرحال من توقيف إمرأة تقوم بالنصب والإحتيال على الأشخاص عبر مواقع التواصل الإجتماعي تقطن بولاية عنابة تبلغ 29 سنة من العمر .

تعود وقائع القضية لشكوى مقدمة من طرف أحد الضحايا الذي ينحدر من ولاية عنابة لتعرضه للنصب والإحتيال. من طرف إمرأة تستغل الظروف الإجتماعية للمواطنين. وخاصة المتضررين منهم مستعملة شبكات التواصل الإجتماعي منها الفايسبوك .

بعد إستغلال المعلومات ومباشرة البحث والتحري، وبعد تكثيف التحريات تبين أن المعنية كانت تتواصل مع الضحايا. بحسابات مزيفة ومعلومات كاذبة، إنتحلت صفة الغير بإدعائها أنها إطار بولاية عنابة. حيث تقوم بإيهام الضحايا وإستدراجهم من خلال وعودهم من الاستفادة من سكنات إجتماعية مقابل مبالغ مالية مختلفة. ليتم على إثرها وضع خطة محكمة لتوقيف المشتبه فيها، وإقتيادها لمقر الفرقة لإستكمال التحقيق.

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