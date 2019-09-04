توقيف امرأتين استعملتا الشعوذة لسرقة المجوهرات والأموال بخراطة في بجاية

كشفت مصالح الأمن التابعة لولاية بجاية عن توقيف إمرأتين إمتهنتا السحر والشعوذة في سرقة المجوهرات.

وأفادت فرقة الشرطة القضائية تابع لأمن دائرة خراطة اليوم الأربعاء أنه يتعلق الأمر بشابتين تبلغان من العمر 20 و 26 سنة تنحدران من ولاية غربية للبلاد.

وأشار نفس المصدر أن الموقوفتان قامتا بسرقة المجوهرات والأموال باستعمال السحر والشعوذة.

كما كشفت مصالح الأمن عن تفاصيل وحيثيات القضية التي ساهمت في حلها الشكاوي المسجلة ضدهما على مستوى مصالح الأمن.

وأضافت مصالح الأمن الوطني عن تقديم ملف جزائي ضد المشتبه فيهما وتم تقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة.