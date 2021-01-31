توقيف امرأتين تنتحلان صفة قاضي وإيداعهما السجن بالمدية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة المدية، اليوم الأحد، بإيداع امرأتان الحبس المؤقت بسبب تهمة إنتحال صفة قاضيتان لدى ذات المحكمة.

وحسب بيان مجلس قضاء المدية، فقد تم توقيف المتهمتان المدعوتان “ف.ع” و”ق.ع” بتاريخ 27 جانفي الجاري.

وذلك على خلفية ثبوت قيامهما بانتحال صفة أشخاص ذوي المناصب واطارات عليا في الدولة من بينها صفة (قاضي) لدى محكمة المدية.

وكذا استعمال هذه الصفة بغرض النصب والاحتيال على عدة أشخاص على المستوى المحلي والوطني .

وتمت هذه العملية، على إثر معلومات واردة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية مفادها وجود إمرأتان تدعیان (ق.ج) و(ق.ع)،

تقومان بانتحال صفة قاضي الى محكمة المدية من أجل قضاء مصالح شخصية للمواطنين مقابل مبالغ مالية .

المشتبه فيهما اتفقتا مع الضحية من أجل الالتقاء ببلدية وزرة قصد تسليمهما مبلغ 16 مليون سنتيم لأجل التدخل لمساعدة أخيه

المتواجد بالمؤسسة العقابية بالمدية للإفراج عليه لتورطه في قضية ذات طابع جزائي.

وبعد إتمام إجراءات التحري الأولية تم تقديم أطراف القضية أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة المدية اليوم الأحد.

ليتم بعدها إحالتهما على قاضي التحقيق بذات المحكمة مع توجيه الإتهام لكل من (ف.ع) و(ق.ع) على أساس چنجتی : استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا ووجنحة النصب .

وبعد سماع المتهمتين من طرف السيد قاضي التحقيق أمر بایدها رهن الحبس المؤقت.

ومن جهة اخرى وجهت نيابة الجمهورية لدى محكمة المدية نداء لكل شخص قد وقع ضحية هاتين المتهمتين المدعوتان “فرطاسي حكمة”،

و “قاسمية عائشة”سواء على المستوى المحلي أو الوطني التقرب إلى نيابة المدية قصد تقديم شكواه.