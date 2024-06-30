توقيف امرأتين تورطتا في قضايا تزوير وثائق وتقليد اختام بوهران

تمكن أفراد من مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بوهران من توقيف امرأتين متورطتين في التزوير واستعمال المزور وتقليد الأختام.

العملية جاءت بناء على معلومات مؤكدة مفادها إستعمال المبحوث عنها المسماة (س.ح) البالغة من العمر 45 سنة لهوية مزورة في تحركاتها، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن تم تحديد مكان تواجدها وتوقيفها مع حجز بطاقة تعريف ووثائق مزورة قصد استغلالها.

مواصلة للتحقيق تم توقيف المشتبه فيها الثانية المسماة (ب.س) البالغة من العمر 40 سنة مع حجز جهازي حاسوب محمولين، 3 طابعات، 117 حلقة بلاستيكية لأختام دائرية ومستطيلة، 12ختما خشبي، ختمين شخصيين مقلدين وملفات تحتوي على وثائق مزورة إضافة الى مبلغ مالي قدره 100 ألف دينار جزائري.

بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشكوك فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن من أجل جنحة التزوير وإستعمال المزور لوثائق ادارية وجنحة إنتحال اسم الغير وتقليد الأختام.