توقيف امرأتين متلبستين بممارسة السحر والشعوذة داخل مسكنهما بوهران

تمكنت عناصر من فصيلة المساس بالممتلكات التابعة لفرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن وهران من توقيف امرأتين متورطتين في قضية نصب واحتيال عن طريق ممارسة السحر والشعوذة.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتحويل المتورطين لمسكنهما كوكر لممارسة طقوس السحر والشعوذة أين يتوافد عليهما أشخاص مشتبه فيهم.

بعد مراقبة وترصد نشاطهم واستصدار اذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا بالتفتيش تم مداهمة المكان أين تم توقيف المتورطتين مع ضبط مجموعة من الصور لأشخاص، كتابات ورموز وطلاسم، مجموعة من القدور مختلفة الأنواع والأحجام، مجموعة من الأقفال الحديدية KADNAT مختلفة الأحجام، عقاقير تستخدم في عملية السحر وخلطات على شكل أدوية، إضافة إلى حجز مبلغ مالي يفوق 10 ملايين سنتيم من عائدات السحر والشعوذة.