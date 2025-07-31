توقيف بائع الملابس بساحة الشهداء بعد أن قام بتحطيم سيارة الشرطة

أوقفت مصالح الأمن الحضري الخامس بباب الواد بائع الملابس بمنطقة ساحة الشهداء بالعاصمة شاب في في العقد الثاني من العمر “ز.و” على خلفية قيامه بتحطيم سيارة الشرطة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وبالعودة إلى تفاصيل قضية الحال فقد تم ضبط المتهم متلبسا بعدما قام بتحطيم

زجاج سيارة الشرطة ـ أين تم القبض عليه وإحالته على محكمة باب الواد لمحاكمته بتهمة التحطيم العمدي لملك الدولة .

وقائع القضية حسبما جاء في محضر الضبطية القضائية، أنه بينما كانت عناصر الأمن في دورية روتينية لأحياء وشوارع العاصمة، قام المتهم بتحطيم زجاج سيارة الشرطة ،بعد قيام عناصر الشرطة بتفتيشه،

كما حاول الهروب من الشرطة، لأسباب نسبها إلى الضغوطات العائلية والنفسية التي يتخبط فيها.

وبعد تحويل المتهم على العدالة وفقا لاجراءات المثول الفوري أنكر التهمة المتابع بها وطالب من هيئة المحكمة إحضار كاميرات المراقبة التي كانت متواجدة في شارع ساحة الشهداء ،لكي يتم تبرئته من الجرم المنسوب اليه،

في حين أمر القاضي تأجيل جلسة المحاكمة للأسبوع المقبل وإحضار فيديوهات خاصة بكاميرات المراقبة المنصبة في الشارع ومحاضر معاينة لسيارة الشرطة، مع أمر بوضع المتهم تحت إجراء الرقابة القضائية إلى حين محاكمته الأسبوع المقبل.