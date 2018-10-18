توقيف بائع بيتزا ومروج مؤثرات عقلية في ورقلة

تمكّن عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة،خلال الأيام الأخيرة من توقيف شابين في العشرينيات من العمر بحوزتهما مؤثرات عقلية .

وتمت العملية،أثناء قيام عناصر الشرطة،بدوريات راجلة قصد تأمين المواطنين،أين لفت إنتباههم قيام بائع البيتزا،بأحد المحلات بحركات مشبوهة رفقة شاب آخر.

وترصدت،الشرطة،تحركاتهما وتتبعتهما،أين تبين لها أن أحدهما يقوم ببيع المؤثرات العقلية،والثاني يقوم بعملية الشراء،ليتم فور ذلك ضبطهما،وتحويلهما مباشرة إلى مقر الأمن.

وأثناء إخضاعهما لعملية التلمس الجسدي عثر بحوزتهما على مشطين من المؤثرات العقلية، فضلا عن مبلغ مالي قدر بأزيد من 22 ألف دينار جزائري من عائدات الترويج.

بالإضافة إلى سلاح أبيض من الصنف السادس، كان بحوزة المروج المدعو “ش.ب” المنحدر من إحدى ولايات شرق الوطن.

وتم تقديم المتورطين،أمام الجهات القضائية المختصة،التي أصدرت عقوبة حبس نافذة،في حق المروج،وغرامة مالية،مقدرة بخمسون ألف دينار جزائري،في حق المستهلك .