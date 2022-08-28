توقيف بائع خضر وفواكه يتاجر بـ”الإكستازي”

تمكنت الضبطية القضائية بأمن دائرة الخروب، من توقيف مروج مخدرات يبلغ من العمر 25 سنة، لتورطه في قضية الترويج للمخدرات. كما أوضح بيان شرطة قسنطينة، أن الشاب تورط بحيازة وعرض وتوزيع ووضع للبيع وشراء “اكستازي” على الطريق العمومي.

في حين، تعود وقائع القضية لاستغلال معلومات مستقاة من قبل عناصر الشرطة بذات المصلحة مفادها قيام خضار بترويج المخدرات الصلبة. وهذا على مستوى أحد الأسواق بمدينة الخروب، حيث تم تكثيف الأبحاث والتحريات. والتي كللت بعد رصد تحركات المشتبه فيه وضبطه متلبسا يقوم ببيع الممنوعات.

كما أضاف البيان ذاته، أن الشرطة أوقفته مباشرة، وقامت بتفتيش مكان تواجده. حيث تم العثور على حقيبة يدوية تحتوي على 68 قطعة من المخدرات (اكستازي). ليتم اقتياده لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وبعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعني قدم بموجبه أمام النيابة المحلية.