توقيف بائع صرّافة متنقلة بحوزته 7 عملات أجنبية بقيمة نصف مليار في قسنطينة

تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة إلى مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 عام.

اختص في طرح وبيع العملة الصعبة من مختلف الأنواع.

وحسب معلومات مؤكدة، فإن المتهم المقيم بحي القصبة العتيد شكّل صرّافة حقيقية لحيازته على عملات أجنبية تخص 7 دول كاملة.

منها اليورو والدولارين الأمريكي والكندي والدرهم المغربي والدينار التونسي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي.

وبناء على معلومات مؤكدة، تمت متابعة تحركاته وعلى إثر كمين محكم تم توقيفه وحجز ما بحوزته من أموال.

والتي بلغت قيمتها حسب السوق السوداء حوالي نصف مليار سنتيم منها 17 ألف يورو.