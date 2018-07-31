توقيف بائع في صيدلية وشاب متورطين في تزوير وصفة طبية بسكيكدة  

فيما تم حجز أكثر من 240 قرص مهلوس

تمكنت، أول أمس، مصالح أمن ولاية سكيكدة من معالجة قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في وصفة طبية وجنحة مخالفة الأحكام المتعلقة بالتوزيع بالتجزئة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، تورط فيها شخصان يبلغان 24 و59 سنة.

وقائع القضية جاءت إثر دوريات ليلية راكبة لعناصر الشرطة المكلفين بحماية المصطافين على مستوى ساحل سطورة في قلب مدينة سكيكدة، أين لفت انتباههم أحد الأشخاص محل شبهة كان متوقفا بدراجته النارية على مستوى الطريق العلوي المؤدي إلى حي سطورة، حيث قامت عناصر الشرطة بمراقبته وتفتيشه بطريقة قانونية.

أين عثر داخل صندوق دراجته النارية على أربع علب من المهلوسات كل علبة تحتوي على 60 كبسولة بمجموع 240 كبسولة، بالإضافة إلى وصفة طبية يشتبه في أنها مزورة تحمل بيانات عيادة طبية متخصصة في أمراض وجراحة العظام واسم ولقب الطبيب المتخصص غير مؤشر عليها بختم الصيدلية موصوف بها أدوية من نوع «ليريكا» و«ترامادول»، ليتم تحويله إلى المصلحة لاستكمال التحقيق.

مجريات التحقيق بينت أن المشتبه فيه قام بتزوير الوصفة الطبية من أجل الحصول على الدواء، كما أنها غير صادرة عن العيادة المتخصصة التي تحمل بياناتها، حيث تأسس الطبيب صاحب العيادة كضحية في القضية.

من جهة أخرى، بينت التحقيقات أن بائع أحد الصيدليات قد سلمه الدواء من دون التأشير على الوصفة للموقوف، وبعد استكمال ملف الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، بعد مثولهم أمام قاضي محكمة الجنح.

أين صدر ضد المشتبه فيه الأول حكم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 50 الف دج، أما البائع بالصيدلية فقد حكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 20.000 دج.