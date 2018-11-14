توقيف بائع كحول بحوزته 35 قارورة خمر بتيارت

تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس لأمن ولاية تيارت، من توقيف شخص عن قضية حيازة ونقل المشروبات الكحولية بدون رخصة.

ويتعلق الأمر بالمسمى ” ب ، ر” يبلغ 20 سنة، حيث وبعد دوريات لعناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس.

عبر شوارع مدينة تيارت، لفت إنتباههم شخص مشبوه وبعد التقرب منه تبين أن هذا الأخير يقوم ببيع المشروبات الكحولية.

في الطريق العام بدون رخصة ليتم ضبط كمية الخمر تمثلت في “23 قنينة من نوع بوفورت،12 علبة نبيذ من نوع برجي”.

ومبلغ مالي قدره 45000 دينار من عائدات البيع أين تم تحويله إلى المصلحة بعد إتمام الإجراءات القانونية.

وقد قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، والذي أصدر في حقه 03 أشهر حبس نافذة.