توقيف بارونين وحجز قرابة 3 قناطير “كيف” في تلمسان والنعامة

تمكنت مصالح الأمن المشتركة في ولايتي تلمسان والنعامة، في الساعات الأخيرة، من إحباط محاولات جديدة لإغراق السوق بكمية معتبرة من مادة الكيف المعالج.

وهذا إثر عمليتين منفصلتين، الأولى تمت بولاية النعامة بالجنوب الغربي للوطن، أين نجحت مفرزة للجيش الشعبي الوطني مدعومة

بعناصر الدرك الوطني تابعين للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني للولاية المذكورة، في التصدي لمحاولة تهريب قنطارين ونصف القنطار من مادة الكيف المعالج.

والتي كانت مدسوسة في شاحنة مجهزة بمخبأ سري لتخزين السموم، أين مكّن اكتشاف صفقة تهريب الحمولة المذكورة من إفشال

مخطط تمريرها نحو هدف العصابة التي استعانت بسيارة فخمة لتضليل الأمن وفتح الطريق، حيث أفضت العملية إلى توقيف

عنصرين من الشبكة، أحدهما شيخ في الستينات من العمر، أين كانت الممنوعات موجهة للتهريب نحو تونس.

وفي عملية موازية تمت بضواحي مغنية، حجزت فرقة تابعة لحرس الحدود كمية من المخدرات وزنها الاجمالي قرابة 35 كيلوغرام،

حيث فتحت بشأنها تحريات معمقة بهدف الوصول إلى مصدرها ووجهتها.