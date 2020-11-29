توقيف بارونين وحجز 2819 قرص مهلوس بالمدينة الجديدة في قالمة

نجحت، عناصر الشرطة لفرقة مكافحة المخدرات بامن ولاية قالمة، و في إطار مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط الحضري، في توقيف شخصين مشتبه فيهما.

تتراوح أعمارهما بين 28 سنة و30 سنة، ينحدران من ولاية تبسة على متن مركبة سياحية بالمدينة الجديدة بقالمة.

وأسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت ب 2819 قرص مهلوس من الاكستازي و بريغابالين، حيت تم تحويلهما على التحقيق بعد اخطار الجهات الفضائية.

عملية توقيف البارونين و حجز الكمية المعتبرة من المؤثرات العقلية ، جاءت اثر ورود معلومات دقيقة مفادها وجود شخصان من خارج الولاية ، بصدد ابرام صفقة بيع مؤثرات عقلية على مستوى المدينة الجديدة بقالمة.

استدعى الامر التدخل و فتح تحقيق ، الدي اسفر عن توقيف المعنيان و حجز السموم من المؤثرات العقلية و سيارة نفعية خاصة.

و بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم تحويل المشتبه فيهما إلى المصلحة، و تكوين ضدهما ملفا قضائيا عن قضية حيازة المؤثرات العقلية وتخزينها ونقلها وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة.

وحيازة بضاعة حساسة قابلة للتهريب داخل الإقليم الجمركي دون اثبات وضعها القانوني اتجاه التشريع باستعمال وسيلة نقل من طرف شخصين والممارسة غير الشرعية لمهنة الصيدلة دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا.