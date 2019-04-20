توقيف باروني مخدرات على متن سيارتين محملتين بـ100 كلغ من الكيف في الأغواط

فيما أحبط درك أفلو تهريب 11 كلغ من السموم

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالأغواط، تاجري مخدرات على متن مركبتين سياحيتين محملتين بـ100 كلغ من الكيف المعالج.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني في إطار محاربة الجريمة المنظمة، وبفضل استغلال المعلومات.

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالأغواط تاجري مخدرات على متن مركبتين سياحيتين محملتين بـ100 كلغ من الكيف المعالج.

وفي سياق متصل، تمكنت مصالح الدرك بالأغواط من إحباط عملية لإدخال 11 كلغ من الكيف المعالج في نفس الأسبوع المخبأة بإحكام داخل خزان سيارة من نوع «أكسنت».

إضافة إلى حجز مبالغ مالية وهواتف نقالة، وهذا على مستوى الطريق الاجتنابي بأفلو في ولاية الأغواط. وحسب الرائد، كعباش مختار، قائد كتيبة الدرك الوطني بأفلو.

شاركت في العملية عناصر الفرقة الإقليمية بأفلو والمجموعة الإقليمية بالأغواط، تم خلالها توقف سيارة سياحية من نوع «أكسنت» بالطريق الاجتنابي في أفلو.

على متنها شخصين وبعد عملية التفتيش تمكنت عناصر الدرك من كشف مخبأ للمخدرات على مستوى خزان السيارة.

أين تم فتحه وإحباط عملية تهريب 11 كلغ من الكيف المعالج، يذكر أن السيارة كانت قادمة من ولاية تلمسان إتجاه مدينة تڤرت.

وتم حجز مبالغ مالية كبيرة من العملة الوطنية والدينار التونسي والدرهم المغربي من عائدات بيع المخدرات، إضافة إلى هواتف نقالة.

وبعد عملية التحقيقات واستكمال الملف قدم المتهمان أمام وكيلة الجمهورية لدى محكمة أفلو، أين أمر بوضع المتهمان رهن الحبس.