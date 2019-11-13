توقيف باروني مخدرات وحجز أزيد من قنطار “زطلة” في النعامة

أوقف حرس الحدود، بعين الصفراء، في النعامة، أمس الثلاثاء، تاجري مخدرات كانا على متن شاحنة لنقل الآليات، مُحملة بـ106 كلغ من الكيف المعالج.

كما ضبط عناصر الدرك الوطني، 20 كيلوغرام و600 غرام من نفس المادة بجيجل، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

من جهة أخرى، تم توقيف 19 مهاجرا غير شرعي، من جنسيات مختلفة بغرداية.

وكشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مخبأ للجماعات الإرهابية، يحوي ملابس وأغراض مختلفة، بمنطقة عبد المجيد ببلدية عمورة، في الجلفة.

وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز أخرى للجيش، 21 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار.

وضبطت ذات العناصر، 13 مولدا كهربائيا و13 مطرقة ضغط، يضيف البيان.