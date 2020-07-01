توقيف باروني مخدرات وحجز أزيد من 4 قناطير زطلة ببشار

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، أمس الثلاثاء، تاجري مخدرات قرب بني عباس، ببشار.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، كان الموقوفون على متن مركبتين رباعيتي الدفع، محملتين بكمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ4 قناطير و9.2 كيلوغرام.

وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة أخرى للجيش، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، تاجري مخدرات وضبطت 48.5 كيلوغرام من الكيف المعالج وشاحنتين ومركبة سياحية، بتلمسان.

فيما حجز عناصر الدرك الوطني 6997 قرص مهلوس، كانت بحوزة تاجري مخدرات بالوادي.

ومن جهة أخرى، حجزت مفرزة للجيش، 3 مولدات كهربائية و4 مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في تمنراست.

فيما أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ26 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة وبني صاف.

كما تم توقيف 43 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من تمنراست وتلمسان.