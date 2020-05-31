توقيف باروني مخدرات وحجز حوالي قنطار زطلة بالنعامة

أوقف حرّاس الحدود، أمس، تاجري مخدرات على متن مركبتين محملتين بـ 98,2 كيلوغرام من الكيف المعالج، بالنعامة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم حجز هذه السموم، خلال عملية بحث وتفتيش بعين الصفراء، بالنعامة.

وفي سياق متصل، أوقف عناصر الدرك الوطني، تاجر مخدرات بغليزان، بحوزته 2.12 كيلوغرام من الكيف المعالج.

فيما تم حجز 4500 علبة سجائر، و201600 وحدة من الألعاب النارية، في ورڨلة.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 5 أشخاص، خلال عمليات متفرقة بكل من جانت وتمنراست وبرج باجي مختار.

وحجزت المفارز 13 مولد كهربائي، و6 مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب.

بالإضافة إلى 4 مركبات رباعية الدفع و3,9 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، يضيف البيان.