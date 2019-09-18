توقيف باروني مخدرات وحجز قنطار “زطلة” ومهلوسات بغليزان وأدرار

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، 113,6 كيلوغرام من الكيف المعالج، بأدرار، وأوقف عناصر الدرك، تاجري مخدرات، بغليزان.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، وجد بحوزة تاجري المخدرات بغليزان، 2338 قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز الجيش، مهربين كانا على متن شاحنة محملة بـ1808 وحدة من مختلف المشروبات، ببشار.

من جهة أخرى، تمكن عناصر الدرك الوطني وحراس السواحل، من تفكيك شبكتين للهجرة غير الشرعية عبر البحر، بكل من الشلف، ووهران.

وإستطاع عناصر الدرك، من توقيف 18 شخصا، وضبط 3 قوارب وأغراض أخرى.

كما أحبط حراس السواحل، محاولات هجرة غير شرعية لـ70 شخصا، بكل من عنابة والقالة وسكيكدة، وعين تموشنت.